به گزارش خبرگزای صدا و سیما، محمود محمودی در حاشیه دومین مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق گفت: میانگین تلفات برق در کشور بین ۱۰ تا ۱۱ درصد است و این رقم در استان تهران به بیش از ۱۳ درصد می‌رسد؛ این در حالی است که میزان قابل قبول تلفات فنی حدود ۷ درصد و استاندارد جهانی حداکثر ۶ تا ۶.۵ درصد است.

وی افزود: این آمار نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از تلفات برق، ناشی از عوامل غیرفنی از جمله استفاده از انشعاب‌های غیرمجاز برق، کنتور‌های معیوب و یا دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری در محل مصرف است.

جمع‌آوری بیش از ۱۱ هزار برق غیرمجاز و تعویض بیش از ۱۴ هزار کنتور معیوب

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به اجرای طرح ملی مهتاب گفت: این طرح با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق از طریق مراکز پایش در سراسر کشور آغاز شده و در استان تهران با انسجام و جدیت ویژه‌ای دنبال می‌شود. در حال حاضر حدود ۶۰ هزار برق غیرمجاز در استان شناسایی شده که هدف‌گذاری ما کاهش چشمگیر این تعداد تا پایان سال جاری است.

محمودی تاکید کرد: از زمان آغاز اجرای سراسری طرح مهتاب از ابتدای اسفندماه سال گذشته تاکنون، ۱۳ هزار و ۷۰۰ انشعاب جدید نصب، ۱۱ هزار و ۵۰ برق غیرمجاز جمع‌آوری و ۱۴ هزار و ۳۰۵ کنتور معیوب تعویض شده است. همچنین حدود ۱۷ هزار درخواست نصب انشعاب در نوبت اجرا قرار دارد که با سرعت در حال رسیدگی است.

۲۰ درصد مشترکان تهرانی عامل اصلی فشار بر شبکه برق

وی بر ضرورت همراهی مشترکان برای عبور از اوج بار تابستان تاکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از فشار وارد بر شبکه ناشی از افزایش مصرف در فصل گرما و عدم رعایت الگوی مصرف توسط بخشی از مشترکان است.

محمودی با بیان اینکه ۸۰ درصد مشترکان استان الگوی مصرف را رعایت می‌کنند، افزود: ۲۰ درصد مشترکان پرمصرف، سهم قابل توجهی از برق استان را به خود اختصاص داده‌اند و این موضوع موجب افزایش فشار بر شبکه شده است.

وی ادامه داد: فاصله میان تولید و مصرف برق در استان تهران به بیش از ۴ هزار مگاوات رسیده و ناترازی شبکه در حال حاضر حدود ۵۰۰ مگاوات برآورد می‌شود که در اوج بار تابستان می‌تواند تا حدود ۱۵۰۰ مگاوات افزایش یابد.

راهکارهای ساده برای پایداری برق در تابستان؛ دمای ۲۵ درجه را جدی بگیرید

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به راهکار‌های مدیریت مصرف اظهار کرد: استفاده از کولر‌های آبی در دور کند، سرویس دوره‌ای سیستم‌های سرمایشی، بهره‌گیری از پنکه در شرایط مناسب و تنظیم کولر‌های گازی روی دمای ۲۵ درجه از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش مصرف برق کمک کند.

محمودی افزود: رعایت این موارد می‌تواند تا بیش از ۳۰ درصد در کاهش فشار شبکه مؤثر باشد و به پایداری شبکه و تأمین برق بخش‌های مختلف از جمله صنعت و کشاورزی کمک کند.

شهروندان برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز با ۱۲۱ تماس بگیرند

وی با اشاره به نقش مصارف مرتبط با استخراج رمزارز در افزایش بار شبکه گفت: فعالیت این تجهیزات از عوامل مؤثر در افزایش ناترازی و اختلال در پایداری شبکه است و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۱ اطلاع دهند.