به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ساعاتی قبل و در پی شرارت های آمریکا علیه شناورهای تجاری ایرانی در دریای عمان و نقض مقررات تنگه هرمز از سوی ارتش این کشور متجاوز، مرکز "فرماندهی و کنترل " این شرارت ها، مستقر در یک فروند ناوشکن ارتش تروریستی آمریکا را هدف قرار داده است.

این ناوشکن آمریکایی قصد نزدیک شدن به آب های جمهوری اسلامی ایران، در دریای عمان را هم داشته.

نیروی دریایی ارتش هشدار داده: با تمام توان، دشمن جنایتکار و متجاوز آمریکایی - صهیونی را رصد کرده و انتقام خون پاک شهدای سرافراز ناوشکن دنا را به شدیدترین وجه، خواهد گرفت و با هرگونه شرارت، در کمترین زمان ممکن برخورد خواهد کرد.