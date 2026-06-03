با حکم استاندار تهران، معاون جدید سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بهارستان منصوب و بر اولویت‌هایی نظیر تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای امنیت در این شهرستان تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با صدور حکمی از سوی استاندار تهران و بنا به پیشنهاد فرماندار بهارستان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری با تأکید بر تقویت مشارکت‌های مردمی، ارتقای امنیت و افزایش رضایتمندی شهروندان در مسیر تحقق اهداف دولت وفاق ملی منصوب شد.

محمدصادق معتمدیان استاندار تهران با صدور حکمی، شهرام فارغی را به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری بهارستان منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: نظر به تعهد، سوابق خدمتی و تجربیات جنابعالی و بنا به پیشنهاد فرماندار بهارستان، به موجب این حکم به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بهارستان منصوب می‌شوید.