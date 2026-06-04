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حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی در مراسم گرامیداشت عید سعید غدیر خم در سازمان اوقاف، با اشاره به تحولات سیاسی و اقتصادی جهان، غدیر را منشأ شکلگیری تمدن اسلامی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه، حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی رئیس این سازمان در مراسم گرامیداشت عید سعید غدیر خم با تبریک ایام ذیالحجه، سالروز ولادت امام هادی (ع) و عید غدیر، بر اهمیت این مناسبتها در تقویت هویت دینی و تمدنی جهان اسلام تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی با اشاره به حج و جایگاه حجاج بیتالله الحرام، آنان را رسانهای برای جهان اسلام دانست و اظهار کرد: این مناسبت عظیم، فرصتی برای نمایش وحدت، معنویت و اقتدار امت اسلامی است.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت «ورق خوردن تاریخ»، به نقش تحولات اخیر در تغییر آرایش سیاسی و اقتصادی جهان اشاره کرد.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در ادامه، با استناد به آیات قرآن کریم و مفاهیم قرآنی، به موضوعاتی همچون مقاومت، جهاد، خوف دشمنان از مؤمنان و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقهای و جهانی اشاره کرد و گفت: ایران در موقعیت مهمی در عرصههای سیاسی و اقتصادی جهان قرار گرفته است و این تحولات نشانهای از افول نظام مادیگرای حاکم بر جهان است.
حجتالاسلام والمسلمین خاموشی با اشاره به جنگ تمدنی میان «تمدن اسلامی» و «تمدن مادی غرب»، نقش جمهوری اسلامی ایران را در مقابله با ظلم، سلطه و استکبار برجسته کرد و افزود: دستاوردهای ایران نهتنها برای ملت ایران، بلکه برای جامعه بشری و در مسیر عدالتخواهی و مقابله با سلطهگری است.
وی از رشد و بالندگی سازمان اوقاف و عملکرد مجموعه مدیریتی و کارکنان آن قدردانی کرد و با اشاره به افزایش فعالیتها و جهشهای صورتگرفته در حوزههای غیرنفتی، بر لزوم تلاش، امید و استمرار کار تأکید کرد.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه تصریح کرد: در شرایط دشوار نیز میتوان با اراده و برنامهریزی، فعالیتهای مؤثر را ادامه داد؛ از جمله به تداوم درختکاری و طرحهای مختلف در دوران بحران و جنگ اشاره کرد.
حجت الاسلام خاموشی در پایان از حاضران خواست با شناخت ظرفیتهای خود، در جایگاهی که قرار دارند، با جدیت و امید به انجام وظایف بپردازند و با توکل بر خداوند متعال مسیر خدمت و پیشرفت را ادامه دهند.