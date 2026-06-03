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بر اساس گزارش شبکه کان رژیم صهیونیستی در عملیات شبانه حزب الله با پهپادهای انتحاری 2 نظامی این رژیم کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، حزبالله از حملات پهپادی و موشکی به مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف «قلعه شقیف» و زوطر شرقی خبر داد.
حزبالله لبنان در ادامه عملیاتهای خود علیه رژیم صهیونیستی، ضربات سنگینی به تجهیزات و نیروهای نظامی ارتش اسرائیل در محور «قلعه شقیف» وارد کرد.
در عملیاتهای دقیق حزبالله، دو دستگاه تانک «مرکاوا» ارتش صهیونیستی با استفاده از پهپادهای هجومی «ابابیل» به طور کامل منهدم شدند.
در حملات توپخانهای به تجمع نظامیان اسرائیلی در همین منطقه، یک خودروی نظامی نیز هدف قرار گرفت و از کار افتاد.
همچنین رزمندگان مقاومت اسلامی با شلیک رگبارهای موشکی، تجمعات نظامیان صهیونیست در اطراف قلعه تاریخی شقیف را هدف قرار دادند.
منابع خبری از فعال شدن سامانههای پدافندی ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف شهرک صهیونیست نشین کریات شمونه در پی حملات از جنوب لبنان گزارش میدهند.
مقاومت اسلامی لبنان همپنین از عملیات حزب الله علیه نظامیان اسرائیلی در زوطر شرقی خبر داد.
حزب الله لبنان تصاویری از عملیات مقاومت علیه مراکز تجمع نظامیان اسرائیلی در جنوب شهرک زوطر شرقی با پهپاد ابابیل منتشر کرد.
همچنین حزب الله لبنان اعلام کرد که در شهرک الخیام واقع در جنوب لبنان، تجمع نظامیان صهیونیست و تجهیزات آنها را با تعدادی ریزپرنده انتحاری هدف قرار داده و خسارت به دشمن وارد کرده است.
مقاومت اسلامی لبنان در عملیاتی دیگر، یک گروه از نظامیان صهیونیست را حین تلاش برای پیشروی از سمت رشاف به سمت حداثا با آتش توپخانه و راکت هدف قرار داده و متجاوزین را مجبور کرده است عقب نشینی کنند.
از سوی دیگر رسانههای رژیم صهیونیستی از شلیک دو موشک از سمت لبنان به سمت فلسطین اشغالی خبر دادند.