پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور در سفر به کرمان از مراکز نگهداری و توانمندسازی جامعه هدف بهزیستی بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور در سفر به کرمان از مراکز نگهداری و توانمندسازی جامعه هدف بهزیستی بازدید کرد.
سید محمدجواد حسینی در بازدید از مرکز «بچههای ما» در هفتباغ علوی، از نزدیک در جریان روند نگهداری، آموزش و توانمندسازی کودکان بیسرپرست و بدسرپرست قرار گرفت.
در این مرکز ۸۶ کودک دختر و پسر در گروههای سنی ۳ تا ۱۸ سال تحت پوشش قرار دارند و خدماتی از جمله نگهداری، آموزشهای تحصیلی، مهارتآموزی، آموزشهای شغلی و برنامههای سلامت روان به آنان ارائه میشود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین از مجموعه «نگاه آفتاب مهر» در کرمان بازدید کرد. این مرکز خدمات تخصصی خود را به افراد نابینا و کمبینا ارائه میدهد و در حوزه توانبخشی، آموزش و حمایت از این افراد فعالیت میکند.
سید محمدجواد حسینی در این بازدیدها بر توسعه خدمات حمایتی، توانمندسازی جامعه هدف و ارتقای کیفیت زندگی افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی تأکید کرد.