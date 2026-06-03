مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهیدان حسین رمضانیان فردویی و محمد اویسی فردویی که بر اثر انفجار پرتابه‌های باقی‌مانده از جنگ تحمیلی سوم به شهادت رسیدند امروز در زادگاهشان روستای فردو برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، پیکر پاک پاسداران شهید حسین رمضانیان فردویی و محمد اویسی فردویی عصر امروز با حضور پرشور مردم در زادگاه این دو شهید والامقام روستای شهیدپرور فردو تشییع و به خاک سپرده شد.

پیکر مطهر این دو پاسدار شهید، روز گذشته در شهر قم از مسجد امام حسن عسکری (ع) تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) تشییع شده بود.

شهیدان حسین رمضانیان فردویی و محمد اویسی فردویی روز دوشنبه ۱۱ خرداد در یکی از پادگان‌های نظامی استان قم بر اثر انفجار پرتابه‌های باقی‌مانده از جنگ تحمیلی سوم به شهادت رسیدند.