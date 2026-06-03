در راستای سیاست‌های حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تاکید معاون فرهنگی این وزارتخانه مبنی بر حمایت از تولید داخلی کاغذ، ابراهیم حیدری؛ مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و مهرزاد دانش مشاور معاون امورفرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از بخش‌های مختلف کارخانه کاغذسازی زاگرس بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در راستای سیاست‌های حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تاکید معاون امورفرهنگی این وزارتخانه مبنی بر حمایت از تولید داخلی کاغذ، ابراهیم حیدری؛ مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و مهرزاد دانش مشاور معاون امورفرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، چهارشنبه (۱۳ خرداد ۱۴۰۵) از بخش‌های مختلف کارخانه کاغذسازی زاگرس بازدید کردند و مشکلات این واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.

ابراهیم حیدری در جریان این بازدید با بیان اینکه برنامه دولت، حمایت از تولید داخلی بوده و بررسی مشکلات حوزه کاغذ مورد تاکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است، گفت: نیاز به کاغذ، یک نیاز ضروری است و باید به مشکلات این حوزه توجه کنیم.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با اشاره به بازدید از بخش‌های مختلف این کارخانه بیان کرد: با همت سرمایه گذار بیش از ۵ هزار میلیارد در این مجوعه سرمایه‌گذاری شده است. کارخانه‌ای با این وسعت و با ظرفیت بالای اشتغال‌زایی، نیاز به مساعدت استانداری و سازمان‌های مرتبط دارد.

وی با اشاره به اینکه پروژه ساخت کارخانه کاغذ زاگرس تا ۹۰ درصد پیشرفت داشته است، گفت: مشکلات این واحد تولیدی در استان قابل رفع است. با توجه به اینکه سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حمایت از تولید داخل است، امیدوارم با پیگیری ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مساعدت و حمایت استانداری نتیجه مثبتی حاصل شود.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با تاکید بر اینکه استان فارس مهد فرهنگ و دارای پیشینه تاریخی و نقطه سوق‌الجیشی است، افزود: به واسطه بهره‌برداری کارخانه کاغذ زاگرس، می‌توان کاغذ تولید شده در این واحد را به اقصی نقاط کشور و منطقه ارسال کرد.

وی ادامه داد: تولیدات کارخانه کاغذ زاگرس سبز است و مشکل زیست محیطی ایجاد نمی‌کند و بالاترین استاندارد‌های بین‌المللی را رعایت کرده است. این کارخانه می‌تواند یک الگو برای سرمایه‌گذاری در تولید باشد از این رو پیگیری مشکلات این واحد مورد توجه قرار دارد.

ابراهیم حیدری در پایان گفت: امیدواریم با نگاه ویژه دولت و پیگیری استاندار فارس بزودی وضعیت این کارخانه به سرانجام برسد.

بهره‌برداری کارخانه کاغذ زاگرس گامی موثر در حفظ منابع کشور است

شهامت؛ مدیرعامل کارخانه کاغذسازی زاگرس نیز در جریان این بازدید مهم‌ترین نیاز و اولویت کنونی این واحد تولیدی برای رسیدن به مرحله بهره‌برداری را تأمین زیرساخت‌های انرژی عنوان کرد و گفت: نیاز کارخانه به گاز با همکاری شرکت گاز استان فارس تأمین شده است. همچنین زیرساخت برق پروژه نیز از طریق احداث ایستگاه ۶۳ به ۲۰ کیلوولت و با همکاری مستمر شرکت برق منطقه‌ای فارس به سرانجام رسیده است.

وی افزود: راه‌اندازی ایستگاه برق مستلزم طی کردن فرآیند‌های اداری و خرید گواهی ظرفیت است. اخیراً دولت تصویب کرده است که شرکت‌هایی با مصرف بیش از یک مگاوات باید گواهی ظرفیت مورد نیاز خود را از بورس خریداری کنند. قیمت این گواهی‌ها به‌طور مداوم در حال افزایش است و ما این موضوع را با همکاری استانداری فارس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری کرده‌ایم. در حال حاضر نیز مراحل اداری آن در دست انجام است، زیرا هزینه آن رقم بسیار بالایی را شامل می‌شود.

مدیرعامل کارخانه کاغذ زاگرس درباره تسهیلات بانکی نیز بیان کرد: تسهیلات مصوب در زمان مقرر پرداخت نشد. در همین راستا، کارگروه رفع موانع تولید مصوبه‌ای صادر کرده که برای مدیران دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست. بر اساس این مصوبه، دو بانک عامل موظف بودند تسهیلات مصوب را در موعد تعیین‌شده و مطابق قرارداد مشارکت پرداخت کنند تا شرکت با افزایش هزینه‌ها مواجه نشود. با این حال، بانک‌ها به این تعهد عمل نکردند و از اجرای مصوبه کارگروه رفع موانع تولید تمکین نکردند.

وی ادامه داد: این تأخیر موجب افزایش هزینه‌ها و در نتیجه کند شدن روند پیشرفت پروژه شده است. ضروری است مسئولان استان با تأمین اعتبار لازم و افزایش سهم مشارکت متناسب با سهم بانک و سرمایه‌گذار، زمینه تکمیل هرچه سریع‌تر پروژه و بهره‌برداری از آن را فراهم کنند.

شهامت با اشاره به سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این پروژه گفت: این طرح با جذب کامل ۳۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری خارجی به ثبت قانونی در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی رسیده است و از معدود پروژه‌هایی به شمار می‌رود که ۱۰۰ درصد سرمایه‌گذاری آن جذب شده است. اکنون تنها حدود ۱۰ درصد از پروژه باقی مانده و انتظار می‌رود مسئولان کشور برای تکمیل این بخش نیز حمایت لازم را انجام دهند تا پروژه هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد، اشتغال موجود حفظ شود و تولید آغاز شود.

وی با اشاره به محدود بودن تعداد کارخانه‌های تولید کاغذ تحریر در کشور، افزود: تعداد این کارخانه‌ها در ایران بسیار اندک است و احداث یک واحد تولیدی با این ظرفیت، نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده، خرید دانش فنی و تأمین ماشین‌آلات تخصصی خارجی است. در شرایط تحریم، واردات این تجهیزات و حتی ساخت برخی از ماشین‌آلات مورد نیاز با دشواری‌های فراوانی همراه است.

مدیرعامل کارخانه کاغذ زاگرس گفت: ساخت ماشین کاغذ، چه توسط شرکت‌های آسیای شرقی و چه سازندگان اروپایی، معمولاً بین دو تا سه سال زمان می‌برد. علاوه بر آن، ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز چنین پروژه‌ای نیز فرآیندی زمان‌بر و پیچیده است.

وی در ادامه با اشاره به مزیت‌های زیست‌محیطی این طرح توضیح داد: در حال حاضر کارخانه چوب و کاغذ مازندران از چوب و کارخانه کاغذ پارس از باگاس به‌عنوان ماده اولیه استفاده می‌کنند. اما این کارخانه بر پایه فناوری جدیدی طراحی شده است که ضمن کاهش آثار زیست‌محیطی، با شرایط کم‌آبی و خشکسالی کشور نیز سازگاری بیشتری دارد.

شهامت در پایان گفت: امروز کشور با بحران کم‌آبی و کاهش بارندگی مواجه است و این موضوع باید در طراحی و احداث صنایع جدید مورد توجه قرار گیرد. در روش‌های سنتی تولید کاغذ، برای تولید هر تن خمیر کاغذ باید حدود ۱۷ اصله درخت صنوبر قطع شود، اما با بهره‌برداری از این کارخانه، نیاز به قطع این تعداد درخت نیست و گامی مؤثر در حفظ منابع طبیعی و محیط زیست برداشته می‌شود.