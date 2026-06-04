معاون بنیاد شهید در مراسم سلام سید شهید که همزمان با دهه ولایت و در آستانه عید غدیر برگزار شد، بر پیوند عمیق غدیر، عاشورا و فرهنگ شهادت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در مراسم سلام سید شهید که همزمان با دهه ولایت و در آستانه عید غدیر با همت بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ برگزار شد، بر پیوند عمیق غدیر، عاشورا و فرهنگ شهادت تأکید کرد.

یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: غدیر چشمه جوشان ولایت، عید اکمال دین و تداوم خط رسالت در آینه امامت است و پیوندی ناگسستنی با فرهنگ عاشورا و شهادت دارد.

وی افزود: شهیدان والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای امنیت و شهدای اقتدار، با تأسی به مکتب اهل‌بیت (ع) و در مسیر تحقق آرمان‌های امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، جان خود را در راه عزت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی تقدیم کردند.

معاون بنیاد شهید با بیان اینکه خانواده‌های معظم شهدا، به‌ویژه شهدای سادات، پرچمداران ترویج فرهنگ ولایت‌مداری و ایثار در جامعه هستند ، تاکید کرد: دشمنان با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های رسانه‌ای و سیاسی خود تلاش کردند وحدت ملی و اقتدار کشور را هدف قرار دهند، اما هوشیاری مردم، تبعیت از ولایت و فرهنگ ایثار و شهادت، نقشه‌های آنان را خنثی کرد.