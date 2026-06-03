به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سرگئی شویگو در سخنانی با اشاره به تصمیمی ارمنستان به گسترش با اتحادیه اروپا گفت: ایروان خواهان همه پرسی برای عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیست، زیرا با مخالفت مردم مجبور می‌شود گفت وگوی ناخوشایندی با حامیان اروپایی داشته باشد.

دبیر شورای امنیت روسیه افزود: ایروان می‌داند که بدون اتحادیه اقتصادی اوراسیا و روسیه، دوران سختی را سپری خواهد کرد. روسیه برای خارج کردن ارمنستان از بحرانی که در پی گسترش روابط این کشور با اتحادیه اروپا ایجاد خواهد شد، کمک مالی نخواهد کرد.

سرگئی شویگو گفت: تأمین سوخت هسته‌ای خارجی و انجام پروژه‌ها بدون هماهنگی و با مشارکت پیمانکاران غربی در نیروگاه هسته‌ای ارمنستان می‌تواند به فاجعه منجر شود.

دبیر شورای امنیت روسیه پیشتر هم در این باره گفته بود: اخیرا مقامات ارمنستان اقداماتی انجام داده‌اند که با روحیه روابط متحدانه با روسیه همخوانی ندارد. ارمنستان در مجامع بین المللی به طور منظم از مواضع اتحادیه اروپا حمایت می‌کند و اخیرا کشور‌هایی که روسیه آنها را غیردوست می‌دانند، به شرکای راهبردی ارمنستان تبدیل شده‌اند. ایروان با در اختیار گذاشتن تریبون به زلنسکی برای مطرح کردن تهدید علیه رژه روز پیروزی در مسکو، به یاد و خاطره ارمنی‌هایی که علیه نازیسم جنگیده بودند، اهانت کرد.

پیش از این رئیس دومای روسیه هم به ارمنستان توصیه کرده بود؛ از رؤیای اروپایی اوکراین درس بگیرید .

ویاچسلاو ولودین با اشاره به اراده ایروان برای عضویت در اتحادیه اروپا گفت: در اوکراین زمان تصمیم گیری برای پیوستن به اتحادیه اروپا از توسعه صحبت می‌شد؛ اما محصولاتشان وارد بازار‌های اروپا نشد؛ ارمنستان هم با همین وضع مواجه خواهد شد.