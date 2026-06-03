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سرپرست معاونت فنی و نظارت راههای روستایی استان کرمانشاه، اعلام کرد که طی دو ماه نخست سال جاری بیش از ۴۴ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان ثبت شده است که بیشترین سهم آن مربوط به وسایل نقلیه سبک بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،تحسین کارگری سرپرست معاونت فنی و نظارت بر راه های روستایی با اشاره به آخرین آمار مرکز مدیریت راههای استان گفت: در دو ماه نخست سالجاری ۴۴ میلیون و ۳۲۱ هزار تردد در محورهای استان ثبت شده است که از این تعداد، ۳۸ میلیون و ۹۱۳ هزار تردد مربوط به وسایل نقلیه سبک و ۵ میلیون و ۴۰۷ هزار تردد مربوط به وسایل نقلیه سنگین بوده است. وی با اشاره به پرترددترین محور استان کرمانشاه افزود: محور بیستون به کرمانشاه با ثبت یک میلیون و ۷۱۹ هزار تردد، بیشترین تردد را در این بازه زمانی داشته است و همچنین طی ۲ ماهه سال جاری مدت ۲ میلیون و ۸۴۲ هزار وسیله نقلیه وارد استان و ۲ میلیون و ۸۷۶ هزار وسیله نقلیه از استان خارج شدهاند. کارگری به نقش سامانههای هوشمند در مدیریت ترافیک اشاره کرد و گفت: اطلاعات تردد از طریق ۱۲۸ دستگاه ترددشمار، ۸۴ سامانه ثبت تخلف و ۴۲ دوربین نظارتی در سطح محورهای استان جمعآوری و پایش میشود. وی از کاربران جادهای خواست پیش از آغاز سفر، با سامانه ۱۴۱ تماس گرفته یا از خدمات اینترنتی آن استفاده کنند تا از آخرین وضعیت راهها، شرایط جوی، محدودیتهای ترافیکی و مسیرهای جایگزین مطلع شوند.