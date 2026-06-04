نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با گرامیداشت یاد امام خمینی (ره)، زمان‌شناسی، آینده‌نگری و تربیت نیرو‌های مؤمن را از مهم‌ترین عوامل موفقیت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در هدایت نهضت اسلامی و پیروزی انقلاب برشمرد.

آینده نگری و زمان‌شناسی از برجسته‌ترین ویژگی‌های امام خمینی (ره) بود آینده نگری و زمان‌شناسی از برجسته‌ترین ویژگی‌های امام خمینی (ره) بود آینده نگری و زمان‌شناسی از برجسته‌ترین ویژگی‌های امام خمینی (ره) بود آینده نگری و زمان‌شناسی از برجسته‌ترین ویژگی‌های امام خمینی (ره) بود آینده نگری و زمان‌شناسی از برجسته‌ترین ویژگی‌های امام خمینی (ره) بود آینده نگری و زمان‌شناسی از برجسته‌ترین ویژگی‌های امام خمینی (ره) بود آینده نگری و زمان‌شناسی از برجسته‌ترین ویژگی‌های امام خمینی (ره) بود آینده نگری و زمان‌شناسی از برجسته‌ترین ویژگی‌های امام خمینی (ره) بود آینده نگری و زمان‌شناسی از برجسته‌ترین ویژگی‌های امام خمینی (ره) بود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همایش کاروان دانشگاهیان حاضر در حج تمتع ۱۴۰۵با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی، در هتل بلدالطیب مکه مکرمه برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب در این همایش با تبریک عید غدیر خم، به جایگاه حضرت ابراهیم (ع) و درس‌های ماندگار آن پیامبر الهی اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین آموزه‌های حضرت ابراهیم (ع)، توجه به آینده و آینده‌سازی است.

حجت الاسلام والمسلمین نواب افزود: آن حضرت در دعا‌های خود همواره برای نسل‌های آینده و ادامه مسیر هدایت الهی دعا می‌کرد و این نگاه، الگویی ارزشمند برای همه مسلمانان است.

وی با اشاره به حضور زائران در سرزمین وحی، ادامه داد: فرصت حج، زمینه‌ای مناسب برای توجه بیشتر به خانواده و نسل آینده است و زائران می‌توانند با بهره‌گیری از معارف ارزشمند صحیفه سجادیه، به ویژه دعا‌های مربوط به فرزندان، والدین و مکارم اخلاق، سرمایه‌ای معنوی برای زندگی خود و خانواده‌شان فراهم کنند.

سرپرست حجاج ایرانی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: امام راحل احیاگر حج ابراهیمی و اسلام ناب محمدی (ص) بود و شناخت ابعاد شخصیتی و فکری ایشان همچنان نیازمند تبیین و بازخوانی است.

حجت الاسلام و المسلمین نواب «زمان‌شناسی» و «آینده‌نگری» را از برجسته‌ترین ویژگی‌های امام خمینی (ره) دانست و گفت: امام در مقاطع مختلف، از آغاز نهضت اسلامی تا پیروزی انقلاب و دوران دفاع مقدس، با درک صحیح از شرایط زمان و شناخت دقیق توطئه‌های دشمن، جامعه را به درستی هدایت کرد.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت افزود: بسیاری از دیدگاه‌ها و تحلیل‌های امام در زمان خود برای برخی قابل درک نبود، اما گذشت زمان نشان داد که ایشان با نگاهی فراتر از زمان خویش، تحولات آینده را به درستی پیش‌بینی می‌کردند.

وی اعتماد به خداوند متعال، ایمان به مردم و باور به تحقق وعده‌های الهی را از دیگر ویژگی‌های مهم امام خمینی (ره) برشمرد و گفت: امام با اتکا به این اصول توانست نهضتی را پایه‌گذاری کند که به پیروزی انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی منجر شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب با اشاره به اهمیت خودسازی در اندیشه امام راحل؛ تصریح کرد: امام همواره بر این نکته تأکید داشتند که اصلاح جامعه از اصلاح فرد آغاز می‌شود و هر مسئولی پیش از پذیرش مسئولیت باید در مسیر خودسازی گام بردارد.

وی همچنین تربیت نیرو‌های مؤمن، متعهد و کارآمد را از مهم‌ترین اقدامات امام خمینی (ره) دانست و اظهار کرد: بنیانگذار جمهوری اسلامی با پرورش نیرو‌های مؤمن و انقلابی، پشتوانه‌ای مستحکم برای استمرار انقلاب اسلامی فراهم کرد و همین سرمایه انسانی توانست کشور را در مقاطع حساس حفظ کند.

سرپرست حجاج ایرانی نظریه ولایت فقیه را از مهم‌ترین دستاورد‌های فکری امام راحل عنوان کرد و افزود: این نظریه الگویی مبتنی بر دین، عدالت، معنویت و مردم‌سالاری دینی ارائه کرد و ظرفیت‌های فراوان آن در اداره جامعه اسلامی به اثبات رسیده است.

وی با اشاره به نقش امام خمینی (ره) در احیای وحدت و اخوت اسلامی گفت: امام با تأکید بر همبستگی مسلمانان، مبارزه با ظلم و استکبار و دفاع از ملت‌های مظلوم، تأثیر عمیقی بر بیداری اسلامی در جهان برجای گذاشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب همچنین احیای علوم اسلامی، گسترش عقلانیت دینی و تبیین ابعاد اجتماعی اسلام را از دیگر دستاورد‌های انقلاب اسلامی دانست و اضافه کرد: انقلاب اسلامی نشان داد که دین تنها به عرصه فردی محدود نیست، بلکه توانایی هدایت جامعه و پاسخگویی به نیاز‌های روز را نیز دارد.

وی با اشاره به سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، از زائران خواست از برنامه‌های این مناسبت و بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی بهره‌مند شوند و در تبیین دستاورد‌های انقلاب اسلامی برای نسل جوان نقش‌آفرینی کنند.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت همچنین زائران را به ثبت و نگارش خاطرات و دستاورد‌های معنوی سفر حج توصیه کرد و گفت: سفرنامه حج می‌تواند گنجینه‌ای ارزشمند برای انتقال تجربیات و معارف این سفر به نسل‌های آینده باشد.