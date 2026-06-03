صداوسیمای خراسان جنوبی همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم، با تدارک مجموعه‌ای از برنامه‌های ویژه در تلویزیون، رادیو، واحد خبر و فضای مجازی، این عید بزرگ ولایت و امامت را گرامی می‌دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، پخش زنده دعای پرفیض ندبه از مزارشهدای گمنام، پوشش زنده ویژه برنامه عید غدیر از مصلی المهدی (عج)، همچنین ویژه برنامه «عید تا عید» از‌سیمای خاوران در دو نوبت صبح و عصر با بخش‌های متنوع، به انعکاس حال‌وهوای عید غدیر و برنامه‌های مردمی خواهد پرداخت.

پوشش زنده همایش کیلومتری غدیر از ساعت۱۶ تا ۲۱ دیگر برنامه‌های تدارک دیده شده در سیمای مرکز خراسان جنوبی است.

در حوزه صدا نیز رادیو خراسان جنوبی با ویژه‌برنامه «با غدیر تا ظهور» روی آنتن می‌رود.

پخش دعای ندبه، انعکاس برنامه‌ها و جشن‌های مردمی و پوشش زنده همایش کیلومتری غدیر از دیگر برنامه‌های رادیو در این ایام خواهد بود.

همچنین نمایش رادیویی «وصی» و دیگر نمایش بلند رادیویی با موضوع ولایت و واقعه غدیر برای مخاطبان تدارک دیده شده است.

واحد خبر صداوسیمای خراسان جنوبی نیز با تهیه گزارش‌ها، خبر‌ها و ارتباط‌های زنده، به پوشش برنامه‌ها و آیین‌های مردمی عید غدیر در نقاط مختلف استان از جمله اجلاسیه شهدای سربیشه و همایش کیلومتری غدیر می‌پردازد.

همچنین فضای مجازی مرکز با تولید و انتشار کلیپ‌ها، گزارش‌های کوتاه، موشن‌گرافیک و بازنشر بخش‌هایی از برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، حال‌وهوای جشن بزرگ غدیر و برنامه‌های مرتبط با این عید را در بستر‌های دیجیتال با مخاطبان به اشتراک خواهد گذاشت.