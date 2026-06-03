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با صدور حواله الکترونیکی بیش از ۱۰ هزار تن انواع کودهای کشاورزی میان کشاورزان شهرستان ورامین توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران گفت: در راستای تأمین نهادههای مورد نیاز بخش کشاورزی و حمایت از تولید محصولات اساسی، بیش از ۱۰ هزار تن انواع کودهای کشاورزی شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه میان کشاورزان شهرستان ورامین توزیع شده است.
محمدحسین افزود: این میزان کود برای تولید محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم، جو و کلزا و همچنین سایر محصولات زراعی و باغی در اختیار بهرهبرداران بخش کشاورزی قرار گرفته است.
وی با اشاره به راهاندازی سامانه صدور حواله الکترونیکی از مهرماه سال ۱۴۰۰ گفت: این سامانه با هدف تسهیل فرآیند دریافت کود توسط کشاورزان، جلوگیری از عرضه و فروش غیرقانونی کودهای یارانهای و همچنین ارتقای نظارت و پایش توزیع کودهای کشاورزی راهاندازی شده است.
محمدحسینی افزود: کشاورزان میتوانند با مراجعه به سامانه کنترل و پایش مواد کودی از میزان سهمیه تخصیصیافته خود مطلع شده و پس از صدور حواله الکترونیکی، کود مورد نیاز را از طریق کارگزاریهای مجاز منطقه دریافت کنند.
وی همچنین با تأکید بر اتصال سامانه پایش کودی به سامانه جامع پهنهبندی کشاورزی خاطرنشان کرد: تخصیص و توزیع کودهای یارانهای تنها برای کشاورزان واقعی که اطلاعات کشت آنان در سامانه جامع پهنهبندی ثبت و تأیید شده باشد، امکانپذیر است.