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نمایش اتحاد مردم ایران در تجمعات شبانه

خبرنگار صدا و سیما در شب عید غدیر به میان مردم رفته و حال هوای زیبای این شب را به تصویر کشانده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۳- ۲۲:۱۸
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برچسب ها: اتحاد مردم ایران ، حضور حماسی مردم ، عید غدیر
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