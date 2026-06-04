آئین سلام سید شهید، گرامیداشت عید سعید غدیر با حضور خانوادههای شهدای سادات، در رواق کشور دوست مقتل امام شهید آیت الله خامنهای برگزار شد.
برگزاری آئین سلام سید شهید برگزاری آئین سلام سید شهید برگزاری آئین سلام سید شهید برگزاری آئین سلام سید شهید برگزاری آئین سلام سید شهید برگزاری آئین سلام سید شهید برگزاری آئین سلام سید شهید برگزاری آئین سلام سید شهید
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ آئین سلام سید شهید گرامیداشت عید سعید غدیر به همت بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ و با حضور خانوادههای معزز شهدای سادات، سلیمانی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و رضایی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در رواق کشور دوست مقتل امام شهید آیت الله خامنه ای برگزار شد.