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شرکت توزیع برق استان قزوین از طرح جدید دولت برای حمایت از تولیدکنندگان خانگی برق از طریق نصب نیروگاههای خورشیدی خبر داد و اعلام کرد متقاضیان میتوانند از تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی برای این منظور استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، شرکت توزیع برق استان قزوین از طرح جدید دولت برای حمایت از تولیدکنندگان خانگی برق از طریق نصب نیروگاههای خورشیدی خبر داد و اعلام کرد متقاضیان میتوانند از تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی برای این منظور استفاده کنند.
مرشدزاده، معاون بهرهبرداری شرکت توزیع برق استان قزوین، در استودیوی خبر 20 قزوین اظهار کرد: در راستای سیاستهای دولت برای گسترش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش فشار بر شبکه سراسری، تسهیلات ویژهای برای نصب نیروگاههای خورشیدی در منازل شهروندان در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: این تسهیلات به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان اختصاص یافته و هدف از آن، حمایت از مشترکین خانگی برای تبدیل شدن به تولیدکننده کوچک برق است.
نحوه ثبتنام و انتخاب پیمانکار
مرشدزاده با توضیح در مورد فرآیند ثبتنام افزود: متقاضیان برای بهرهمندی از این طرح باید به سامانه «مهرسان» به آدرس mehre-sun.satba.gov.ir مراجعه کنند. وی خاطرنشان کرد که در این سامانه، متقاضی میتواند از میان ۱۹ پلتفرم مجاز و معتبر برای طراحی و اجرای طرح، یکی را انتخاب نماید.
شرایط فنی و فضای مورد نیاز
معاون بهرهبرداری شرکت توزیع برق قزوین با اشاره به الزامات فنی این طرح گفت: «برای هر کیلووات ظرفیت نیروگاهی که نصب میشود، به طور متوسط به ۱۰ مترمربع فضا (اعم از پشتبام یا سایر فضاهای مجاز) نیاز است.»
نرخ خرید تضمینی و مدلهای نیروگاهی
وی در ادامه به تفاوت مدلهای نیروگاهی و نرخهای خرید برق توسط شرکت توزیع اشاره کرد و گفت:
۱. نیروگاههای ساده و هیبریدی (بدون ذخیرهساز): در این مدل، نرخ خرید تضمینی برق تولیدی ۵ و 854 تومان به ازای هر کیلووات ساعت تعیین شده است.
۲. نیروگاههای متصل به شبکه هیبریدی (دارای ذخیرهساز): برای این مدل که دارای سیستم ذخیرهسازی انرژی است، نرخ خرید تضمینی ۹و 116 تومان به ازای هر کیلووات ساعت خواهد بود.
قرارداد ۲۰ ساله و ضمانت بازپرداخت
مرشدزاده در پایان با تأکید بر پایداری این طرح افزود: «قرارداد خرید تضمینی برق تولیدی توسط این نیروگاهها برای مدت ۲۰ سال خواهد بود. همچنین طبق قانون، بازپرداخت هزینههای تولید برق از محل ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انجام میپذیرد که این امر امنیت سرمایهگذاری شهروندان را تضمین میکند.»