به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در یک اقدام شایسته و در راستای احیای یک سنت حسنه، با پیگیری ستاد دهه امامت و غدیر شهرستان ورامین، خانواده مرحوم حاج کریم اصفهانی به جای برگزاری مراسم ختم، اقدام به آزادی یک زندانی جرائم غیرعمد در آستانه عیدسعید غدیر خم کردند.

این زندانی که به علت بدهی ۹۷ میلیون تومانی، مدت زیادی را در زندان به سر می‌برد، همزمان با شب عید غدیرخم از ندامتگاه خورین آزاد شد.

جا دارد این سنت نیکو در شهرستان ورامین گسترش یافته که قطعا باعث آرامش روح عزیزان درگذشته خواهد شد.