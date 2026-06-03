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مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان جزئیات برگزاری جشنهای کیلومتری غدیر در استان سمنان را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجتالاسلام علیرضا قنبری در ارتباط بخش خبری ۲۰ گفت: مراسمهای کیلومتری غدیر در شهرستانهای سمنان، شاهرود، دامغان، گرمسار، مهدیشهر، سرخه، میامی، ایوانکی، بسطام، بیارجمند و درجزین برگزار می شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان ادامه داد: این مراسم در سمنان ازابتدای پل امیرکبیر به سمت میدان امام علی از ساعت۱۷برگزار می شود.
وی افزود: بیش از ۵۰۰ موکب در این مسیرها برپا میشود.