به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت‌الاسلام‌ علیرضا قنبری در ارتباط بخش خبری ۲۰ گفت: مراسم‌های کیلومتری غدیر در شهرستان‌های سمنان، شاهرود، دامغان، گرمسار، مهدیشهر، سرخه، میامی، ایوانکی، بسطام، بیارجمند و درجزین برگزار می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان ادامه داد: این مراسم در سمنان ازابتدای پل امیرکبیر به سمت میدان امام علی از ساعت۱۷برگزار می شود.

وی افزود: بیش از ۵۰۰ موکب در این مسیر‌ها برپا می‌شود.