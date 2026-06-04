وزیر کشور در پیامی ضمن تبریک عید غدیر تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان به تقویت مؤلفه‌های غدیر، یعنی وحدت، عدالت‌طلبی و خدمت صادقانه به مردم نیازمندیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، متن پیام اسکندر مومنی به این شرح است:

«عید غدیر خم»، مطلع نورانی امامت، اکمال دین، اتمام نعمت الهی و تجلی‌گاه شایسته‌سالاری در هدایت جامعه بشری است. این عید بزرگ، فراتر از یک رویداد تاریخی، یک دکترین جامع برای مدیریت جامعه بر مدار عدالت، معنویت، مردم‌داری و اخلاق است که الگو و سرمشق ابدی کارگزاران نظام اسلامی قرار دارد.

امروز در شرایطی این عید بزرگ امت اسلامی را پاس می‌داریم که بیش از هر زمان دیگری به تقویت مؤلفه‌های غدیر، یعنی وحدت و همبستگی، عدالت‌طلبی و خدمت صادقانه به مردم نیازمندیم. سیره مدیریتی حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) به ما می‌آموزد که قدرت و مسئولیت، امانتی الهی برای احقاق حق، بسط عدالت و گره‌گشایی از دغدغه‌ها و مشکلات آحاد جامعه، به‌ویژه قشر‌های کم‌برخوردار است.

وزارت کشور با الهام از خط‌مشی والای علوی، همت خود را بر تحکیم انسجام اجتماعی، توسعه متوازن، پیشرفت پایدار و ارتقای امنیت و رفاه جامعه معطوف ساخته است. بر این باوریم که رضایت‌مندی مردم و ایجاد فضای برادری و همدلی در کشور، والاترین تکریمِ پیام غدیر در مقام عمل است.

اینجانب با کمال مسرت، فرارسیدن عید سعید غدیر خم را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، ملت شریف و ولایت‌مدار ایران اسلامی و تمامی مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، توفیق رهروی صادقانه از سیره امام علی (ع) و سربلندی روزافزون میهن اسلامی را مسألت میکنم.