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مراسم بزرگداشت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) امشب از سوی دفتر مقام معظم رهبری در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با چهاردهم خرداد سالروز ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره)، مراسم بزرگداشتی امشب از سوی دفتر مقام معظم رهبری در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد.
در این مراسم که علما، نمایندگان بیوت مراجع عظام تقلید و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند آیت الله محسن اراکی عضو مجلس خبرگان رهبری به تبیین ویژگیهای نظام امامت و ولایت در اسلام و اندیشههای والای خمینی کبیر و رهبر شهید پرداخت.