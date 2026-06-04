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در آستانه فرارسیدن عیدسعید غدیر خم، سلسله نشستهای معنوی و فرهنگی «انس و معرفت» با هدف ارتقای سطح بصیرت و تقویت پیوندهای ایمانی زائران، با حضور خطیبان بعثه در هتلهای مختلف مکه مکرمه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حج، محافل معنوی «انس و معرفت» در محیطهای اقامتی زائران در مکه مکرمه، با محوریت تبیین آثار محبت به اولیای الهی و تبیین فضایل امیرالمؤمنین (ع) برگزار شد.
* محبت به اولیا؛ از ایمان تا عمل
در دو نشست در هتلهای «کپیتال جیست» و «مکارمام القری»، حجتالاسلام والمسلمین جعفر اسلامیفر با اشاره به آیه «إن کنتم تحبون الله فاتبعونی»، تاکید کرد: نشانه واقعی محبت به اولیای الهی باید در عمل متجلی شود.
حجت الاسلام والمسلمین اسلامی فر با اشاره به سخنی از امام باقر (ع)، شیعیان اهلبیت (ع) را به «کاملترین» بودن در همۀ ابعاد اخلاقی دعوت کرد.
وی افزود: شیعه حقیقی باید در هر جامعهای به گونهای باشد که اگر مردم به دنبال فردی صادق، راستگو و امین باشند، او را معرفی کنند.
در نشست هتل مکارمام القری نیز حجتالاسلام والمسلمین اسلامیفر راه رسیدن به مقام شیعه حقیقی را دوری از غل و غش و کینهپروری دانست.
وی با استناد به روایتی از امام صادق (ع)، خدمت به مومنان و ورع در زندگی را کلید دستیابی به مقام «نفس مطمئنه» معرفی کرد.
* تبیین فضایل بیشمار امیرالمؤمنین (ع)
در برنامه دیگری، حجتالاسلام والمسلمین سید مهدی حائریزاده، خطیب بعثه در هتلهای «ماسه المشاعر» و «روالیندی»، با پرداختن به مقام والای حضرت علی (ع)، به تبیین فضایل آن حضرت پرداخت.
حجت الاسلام والمسلمین حائری زاده با نقل فرمودهای از رسول خدا (ص)، تأکید کرد: خداوند تعالی برای امیرالمؤمنین (ع) فضایلی مقرر کرده است که هر کس حتی یک مورد از این فضایل را با اقرار ذکر کند یا بنویسد، یا به آن گوش بسپارد و یا حتی نگاهی به نوشتههای مربوط به فضایل ایشان بیندازد، خداوند گناهان او را میآمرزد.
این محافل معنوی در پایان باقرائت اشعاری در مدح مولای متقیان، امیرالمؤمنین علی (ع)، در فضای گرم و معنوی به پایان رسید.