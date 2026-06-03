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مدیر اجرایی شرکت هواپیمایی صهیونیستی اعلام کرد که مقامات اسلوونی به علل سیاسی از فرود یک هواپیمای چارتر این شرکت در فرودگاه اسلوونی جلوگیری کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، یوری سیرکیس روز چهارشنبه اعلام کرد که پس از مخالفت مقامات اسلوونی، این هواپیما مجبور به تغییر مسیر به زاگرب واقع در کروواسی شد.
مقامات اسلوونیایی علت مخالفت با فرود این هواپیما را نداشتن مجوز این شرکت هواپیمایی اسرائیلی عنوان کردند.
سیرکیس در گفتوگو با شبکه خبری کان گفت که این اقدام نشان دهنده «مخالفت آشکار اسلوونی با سیاستها و جهتگیریهای اسرائیل» است و این تصمیم را آشکارا سیاسی توصیف کرد.
پیش از این «روبرت گولوب» نخست وزیر اسلوونی با اعلام اینکه اسرائیل قوانین بینالمللی را بیرحمانه نقض میکند، خواستار تعلیق توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا با رژیم صهیونیستی شد.
گولوب پنجشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: به رغم توافقنامه آتشبس، اسرائیل به شدیدترین وجه ممکن لبنان را هدف قرار میدهد.