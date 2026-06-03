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نمایشگاه تخصصی گل و سوغات استانهای مختلف کشور در قم برپا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نمایشگاه تخصصی گل و سوغات استانهای مختلف کشور در مجتمع امام خمینی گلزار شهدای علی ابن جعفر (ع) برپا شده است.
در این نمایشگاه، آیین سنتی گلابگیری در حضور بازدیدکنندگان اجرا میشود و علاقهمندان از نزدیک با مراحل تولید گلاب آشنا میشوند.
همچنین بیش از یکصد غرفه در این نمایشگاه به عرضه انواع سوغات، محصولات محلی، صنایع دستی، مواد غذایی و تولیدات استانهای مختلف کشور اختصاص یافته است.
عرضه پوشاک و کالاهای مورد نیاز خانوادهها از دیگر بخشهای این نمایشگاه است.
این نمایشگاه تا ۱۶ خرداد هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۲ جنب گلزار شهدا علی ابن جعفر (ع) آماده بازدید عموم است.