به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️در این اطلاعیه آمده است: به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان به شرح ذیل اعمال می‌شود:

سمنان:

- خیابان‌های لادن ۳ و ۴ از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰

- خیابان لادن دوم از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۵:۳۰

شاهرود:

- بلوار کارگر (کمربندی پایین) کوچه ۱۶ از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰

- بلوار کارگر (کمربندی پایین) کوچه ۱۴ از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۷:۳۰

ایوانکی:

بلوار شهید عبدالله سرهنگی، شهرک قدس، میدان بخشداری، خیابان انقلاب، مطهری شمالی، خیابان ۲۰ متری شهید قاسمی از ساعت ۷:۰۰ الی ۱۰:۳۰ صبح