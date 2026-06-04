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شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق برخی مشترکان استان سمنان در روز پنج شنبه چهاردهم خردادماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️در این اطلاعیه آمده است: به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان به شرح ذیل اعمال میشود:
سمنان:
- خیابانهای لادن ۳ و ۴ از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
- خیابان لادن دوم از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۵:۳۰
شاهرود:
- بلوار کارگر (کمربندی پایین) کوچه ۱۶ از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰
- بلوار کارگر (کمربندی پایین) کوچه ۱۴ از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۷:۳۰
ایوانکی:
بلوار شهید عبدالله سرهنگی، شهرک قدس، میدان بخشداری، خیابان انقلاب، مطهری شمالی، خیابان ۲۰ متری شهید قاسمی از ساعت ۷:۰۰ الی ۱۰:۳۰ صبح