به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مجمع عمومی سازمان ملل، برای انتخاب پنج عضو جدید شورای امنیت از مجموع ۱۰ عضو غیر دائم این شورا روز چهارشنبه به وقت وقت محلی (۱۳ خرداد ۱۴۰۵ برابر با سوم ژوئن ۲۰۲۶) تشکیل جلسه داد.

اعضای مجمع عمومی سازمان ملل در دور نخست رای گیری، کشور‌های «اتریش»، «پرتغال»، «زامبیا» و «ترینیداد و توباگو» را به عنوان اعضای غیر دائم شورای امنیت برای دوره دو ساله از اول ژانویه سال ۲۰۲۷ (سال بعدی میلادی) انتخاب کردند.

اما در گروه آسیا، به دلیل رقابتی بودن این حوزه و پس از آنکه دو کشور «قرقیزستان» و «فیلیپین» نتوانستند در دور اول، آرای لازم را کسب کنند، رای گیری صورت گرفت و این رای گیر چهار دور تکرار شد تا سرانجام، اعضای مجمع عمومی سازمان ملل توانستند، سرنوشت کرسی آسیا در شورای امنیت را مشخص کنند.

دور اول رای گیری

در دور اول رای گیری در صحن مجمع عمومی سازمان ملل برای گروه آسیا، رقابت بین کشور‌های فلیپین و قرقیزستان برای جایگزینی پاکستان در شورای امنیت، قرقیزستان فقط ۱۰۵ و فیلیپین ۸۵ رای کسب کردند که معادل دو سوم آرا نبود.

از این رو، انتخابات به دور دوم کشیده شد و مجددا رای گیری با ورقه صورت گرفت.

دور دوم رای گیری

در دور دوم رای گیری نیز کل آرا ۱۹۱ بود که یکی از دو کشور قرقیزستان و فیلیپین باید ۱۲۸ کسب می‌کردند که قرقیزستان در دور دوم، فقط ۱۱۰ و فیلیپین ۸۱ رای کسب کردند و از این رو، رای گیری به دور سوم کشیده شد.

دور سوم رای گیری

در دور سوم رای گیری نیز باز هم هیچکدام از دو کشور یعنی قرقیزستان و فیلیپین نتوانستند دو سوم آرا را کسب کنند. قرقیزستان از مجموع ۱۹۱ رای ماخوذه فقط ۱۲۳ رای و فیلیپین ۶۸ رای کسب کرد در حالیکه باید یکی از آنها ۱۲۸ رای برای عضویت در شورای امنیت به دست می‌آورد.

دور چهارم رای گیری.

اما در چهارمین دور رای گیری از مجموع ۱۹۱ رای اخذ شده، قرقیزستان توانست ۱۲۸ رای (دو سوم آرا) را کسب کند و به عنوان عضو جدید شورای امنیت انتخاب شود.

در این دور از رای گیری، قرقیزستان ۱۴۲ رای و فیلیپین ۴۹ رای کسب کردند و بدین ترتیب، قرقیزستان بجای پاکستان به عنوان عضو غیردائم شورای امنیت سازمان ملل انتخاب شد.

انتخابات برای تعیین ۵ عضو غیر دائم شورای امنیت، بر اساس توزیع جغرافیایی انجام شد که یک کرسی به گروه آسیا- اقیانوسیه، یک کرسی به آفریقا، یک کرسی به آمریکای لاتین و کارائیب و دو کرسی به اروپا اختصاص یافت که فقط انتخابات در گروه‌های آسیا و اروپا رقابتی بود. هر کشور کاندیدا، باید دو سوم آرا را کسب کنند که معادل ۱۲۹ رای از مجموع ۱۹۳ رای عضو مجمع عمومی است.

اکنون، شورای امنیت سازمان ملل ۱۵ عضو دارد که پنج عضو دائم شورای امنیت شامل روسیه، چین، آمریکا، انگلیس و فرانسه می‌شوند که دارای حق وتو در این شورا هستند. وظیفه اصلی این شورا حفظ صلح و امنیت بین‌الملل است که با یکجانبه‌گرایی برخی از این اعضا، از ماموریت اصلی خود دور شده و در موارد متعددی ناکارآمد بوده است.

۱۰ عضو غیر دائم شورای امنیت را نیز مجمع عمومی سازمان ملل با توجه به مشارکت اعضای این سازمان در حفظ صلح و امنیت بین الملل و دیگر اهداف سازمان و همچنین بر مبنای توزیع عادلانه جغرافیایی انتخاب می‌کند. ۱۰ عضو غیردائم برای دوره‌های دو ساله انتخاب می‌شوند و هر سال، پنج کشور از اعضای غیردائم انتخاب می‌شوند.