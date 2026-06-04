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تجهیزات اینترنت ماهوارهای استارلینک در شهرستان رشت کشف و یک متهم در این خصوص دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مرکز اطلاعرسانی پلیس گیلان اعلام کرد: ماموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان رشت در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، موفق به شناسایی و توقیف خودروی حامل تجهیزات اینترنت ماهوارهای استارلینک شدند.
متهم که مردی ۴۳ ساله و اهل یکی از استانهای شمالشرقی کشور بود، با استفاده از پوشش خانوادگی قصد انتقال این تجهیزات را داشت که با هوشیاری مأموران شناسایی متوقف شد.
متهم تجهیزات را بهصورت ماهرانهای در قسمت درِ عقب خودرو جاساز کرده بود که ماموران در بازرسی از این خودرو این تجهیزات کشف و ضبط کردند.
کارشناسان ارزش تقریبی تجهیزات کشفشده را ۹ میلیارد ریال برآورد کردند.
خودروی متهم توقیف و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.