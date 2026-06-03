معاون بنیاد غدیر استان قزوین از تدارک برنامه‌های متنوع فرهنگی، آموزشی و مردمی به مناسبت دهه امامت و ولایت خبر داد و گفت: بنیاد غدیر با محوریت «تجدید میثاق با ولایت» برنامه‌های خود را از عید قربان تا عید غدیر و حتی عید مباهله طراحی کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، معاون بنیاد غدیر استان قزوین در برنامه گفت و گوی ویژه خبری از تدارک برنامه‌های متنوع فرهنگی، آموزشی و مردمی به مناسبت دهه امامت و ولایت خبر داد و گفت: بنیاد غدیر با محوریت «تجدید میثاق با ولایت» برنامه‌های خود را از عید قربان تا عید غدیر و حتی عید مباهله طراحی کرده است.

سلیمانی با اشاره به جایگاه والای عید غدیر در معارف اسلامی اظهار کرد: غدیر صرفاً یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه بیانگر تداوم رسالت پیامبر اکرم (ص) در قالب ولایت امیرالمؤمنین (ع) است و بر اساس آیه «الیوم أکملت لکم دینکم»، دین با ابلاغ ولایت به کمال رسیده است.

وی با بیان اینکه بنیاد غدیر استان قزوین در طول سال نیز فعالیت‌های آموزشی و تبیینی دارد، افزود: برگزاری کلاس‌های نهج‌البلاغه، قرآن، احکام، معارف علوی، زیارت‌نامه‌ها و سیره امیرالمؤمنین (ع) از جمله برنامه‌های مستمر این مجموعه است و این فعالیت‌ها در شهرستان‌های استان نیز دنبال می‌شود.

معاون بنیاد غدیر استان قزوین با اشاره به برنامه‌های روز عید غدیر گفت: دعای ندبه، خطبه‌خوانی غدیر، تجلیل از سادات، اطعام علوی و برپایی مهمانی کیلومتری غدیر از جمله برنامه‌هایی است که برای این روز پیش‌بینی شده است.

سلیمانی درباره مهمانی کیلومتری غدیر نیز توضیح داد: این برنامه در بلوار شهید سلیمانی و پارک هشت‌بهشت از ساعت ۴ تا ۹ شب برگزار می‌شود و در آن مواکب فرهنگی، غرفه‌های تبیینی و آموزشی، بخش کودک و نوجوان، بازیگاه و پذیرایی از مردم پیش‌بینی شده است.

وی همچنین از پیش‌بینی ۶۵۰ هزار پرس غذای علوی در سطح استان خبر داد و گفت: این اطعام در قالب برنامه‌های ویژه دهه ولایت و با مشارکت مراکز مختلف و خیرین انجام می‌شود.

معاون بنیاد غدیر استان قزوین در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر پیوند غدیر با امام زمان (عج) خاطرنشان کرد: خطبه غدیر فقط مربوط به امیرالمؤمنین (ع) نیست، بلکه سلسله ولایت تا حضرت ولی‌عصر (عج) امتداد دارد و پیام امروز غدیر، توجه، توسل و استغاثه به امام زمان (عج) است.

وی در پایان با اشاره به ضرورت جذب نسل جوان به معارف غدیر گفت: تولید محتوای آموزشی و بهره‌گیری از اساتید و مربیان توانمند برای تبیین بهتر خطبه غدیر و انتقال پیام آن به دانش‌آموزان و دانشجویان از اولویت‌های بنیاد غدیر استان قزوین است.