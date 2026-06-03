برگزاری رویداد آموزشی روز مزرعه در بروجرد
رویداد آموزشی – ترویجی روز مزرعه با هدف آشنایی کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی با نحوه کاشت، داشت و برداشت باقلا و ارقام مختلف این محصول در بروجرد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، رویداد آموزشی – ترویجی روز مزرعه با هدف آشنایی کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی با نحوه کاشت باقلا و ارقام مختلف آن در پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی شهرستان بروجرد برگزار شد.
معاونت پژوهش و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در این رویداد آموزشی ترویج دانش فنی و معرفی ارقام باقلا، افزایش بهره وری و ارتقا مهارتهای کشاورزی از اهداف برگزاری این روز مزرعه در بروجرد است.
فاطمه شیخ سطح زیر کشت باقلا در کشور را ۲۵ تا ۳۰ هزار هکتار عنوان کرد و افزود: عمده باقلا در استانهای خوزستان، لرستان، گلستان و سیستان و بلوچستان کشت میشود.
وی گفت: در این رویداد آموزشی شرکت کنندگان باارقام مختلف باقلا، نحوه کاشت و ویژگیهای خاص آنها آشنا شدند.
گفتنی است سطح زیر کشت باقلا در شهرستان بروجرد ۳۵۰ هکتار است که هزار و ۴۰۰ تن محصول از این سطح برداشت می شود.