رویداد آموزشی – ترویجی روز مزرعه با هدف آشنایی کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی با نحوه کاشت، داشت و برداشت باقلا و ارقام مختلف این محصول در بروجرد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، رویداد آموزشی – ترویجی روز مزرعه با هدف آشنایی کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی با نحوه کاشت باقلا و ارقام مختلف آن در پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی شهرستان بروجرد برگزار شد.

معاونت پژوهش و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در این رویداد آموزشی ترویج دانش فنی و معرفی ارقام باقلا، افزایش بهره وری و ارتقا مهارت‌های کشاورزی از اهداف برگزاری این روز مزرعه در بروجرد است.

فاطمه شیخ سطح زیر کشت باقلا در کشور را ۲۵ تا ۳۰ هزار هکتار عنوان کرد و افزود: عمده باقلا در استان‌های خوزستان، لرستان، گلستان و سیستان و بلوچستان کشت می‌شود.





وی گفت: در این رویداد آموزشی شرکت کنندگان باارقام مختلف باقلا، نحوه کاشت و ویژگی‌های خاص آنها آشنا شدند.



