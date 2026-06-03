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طلاب و روحانیون بسیجی در سالروز عید غدیر، با تأکید بر نقش خود به عنوان پیشگامان امیدآفرینی و طلایهداران حرکت تمدنی، در پیامی به رهبر انقلاب اسلامی، آمادگی کامل خود را برای مقابله با جنگ ترکیبی و دفاع از مظلومان عالم اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون سراسر کشور در پیامی به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، با تبریک این روز بزرگ به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر ایستادگی در مسیر ولایت و آمادگی برای جهاد تبیین و تحقق منویات معظمله تأکید کردند.
متن کامل پیام به شرح زیر است:
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
محضر مبارک رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و ولیّ امر مسلمین
حضرت آیتاللّه سیدمجتبی حسینی خامنهای (مدّظلّهالعالی)
السّلام علیکم ورحمةالله وبرکاته
عید سعید غدیرخم، عید ولایت، امامت، اکمال دین و اتمام نعمت را از سوی سازمان بسیج طلاب و روحانیون و آحاد طلاب و روحانیون بسیجی سراسر کشور، به محضر مبارک حضرتعالی، که پرچمدار ولایت علوی و میراثدار مکتب امامین انقلاب در عصر حاضر هستید، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینماییم.
غدیر، صرفاً یک واقعه تاریخی نیست؛ میثاق جاودانه امت با ولایت الهی و نقشه راه هدایت بشر تا قیامت است؛ روزی که خداوند متعال با نصب امیرالمؤمنین علیهالسّلام فرمود:
«الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا»
و بدینسان، حقیقت دین را با ولایت به کمال رساند و مسیر امت را از سرگردانی و تفرقه مصون داشت.
امروز نیز ملت بزرگ ایران و امت اسلامی، استمرار آن حقیقت نورانی را در پرتو ولایت فقیه و رهبری حکیمانه حضرتعالی مشاهده میکنند؛ رهبری الهامبخش که در کوران حوادث و توطئههای پیچیده دشمنان، کشتی انقلاب اسلامی را با صلابت، بصیرت و توکل الهی هدایت نموده و پرچم عزت اسلام را برافراشته نگاه داشتهاید.
ما طلاب و روحانیون بسیجی در این عید بزرگ، ضمن شکرگزاری به درگاه الهی و زمزمه این افتخار جاودانه که: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ بِوِلَایَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَالْأَئِمَّةِ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ»
با تأسی به سنت مبارک عقد اخوت در روز غدیر، اخوت ایمانی، ولایی و جهادی خود را با حضرتعالی تجدید نموده و بر پیمان ناگسستنی خویش با ولایت، بار دیگر مهر تأکید مینهیم.
ما این روز را فرصتی برای تجدید عهد با حضرت امام خمینی رحمةاللهعلیه، رهبر و قائد شهیدمان حضرت آیتاللّه العظمی امام خامنهای رضواناللّهتعالیعلیه، شهدای والامقام انقلاب اسلامی، شهدای روحانیت، شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم و همه مجاهدان راه حق دانسته و متعهد میشویم که در ادامه راه نورانی آن امام عظیمالشأن و قائد شهید، لحظهای از تبعیت از ولی امر مسلمین و ادای تکلیف الهی و انقلابی خویش غفلت نورزیم.
طلاب و روحانیون بسیجی، خود را افسران جهاد تبیین، پیشگامان خدمت اجتماعی، پرچمداران امیدآفرینی و طلایهداران حرکت تمدنی انقلاب اسلامی میدانند و در این عید بزرگ اعلام میدارند که با همه ظرفیتهای علمی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی و مردمی خود، برای تحقق فرامین، تدابیر و منویات حضرتعالی در مسیر ساخت ایران قوی، اعتلای امت اسلامی، دفاع از مظلومان عالم، مقابله با جنگ ترکیبی دشمن و زمینهسازی برای طلوع خورشید ولایت عظمی حضرت بقیةالله الاعظم ارواحنا فداه، آماده مجاهدتی مضاعف و حضوری مؤثرتر از گذشته هستند.
از خداوند متعال مسئلت داریم که به برکت غدیر و به حق مولای متقیان حضرت امیرالمؤمنین علیهالسلام، سایه پرخیر و برکت حضرتعالی را بر سر امت اسلامی مستدام داشته و ما را در زمره سربازان صادق، بصیر، مطیع و فداکار ولایت قرار دهد؛ آنان که عهد غدیر را نه در زبان، بلکه در میدان عمل و مجاهدت پاس میدارند.
والسّلام علیکم ورحمةالله وبرکاته
سازمان بسیج طلاب و روحانیون و آحاد طلاب و روحانیون بسیجی سراسر کشور
۱۳ خردادماه ۱۴۰۵ هجری شمسی
١٧ ذو الحجة ١٤٤٧ هجری قمری