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اجرای حکم قصاص قاتل شهید سرگرد محمدجواد بخشیان

حکم قصاص قاتل شهید سرگرد محمدجواد بخشیان، از نیرو‌های فداکار انتظامی که در جریان کودتای صهیونیستی دی‌ماه ۱۴۰۴ در همدان به شهادت رسید، اجرا شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۳- ۲۱:۴۱
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برچسب ها: حکم اعدام ، تروریست مسلح ، اغتشاشگر
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