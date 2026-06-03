به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، خبر‌های متنوعی از مناطق مختلف گیلان در بسته اخبار کوتاه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ گنجانده شده است.

در آستانه سالروز ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه و عید ولایت غدیر خم آیین‌های ویژه‌ای در مناطق مختلف گیلان برگزار شد.



گام نخست دختران دانش آموز رحیم آباد در مسیر نور

مدیر آموزش و پرورش رحیم آباد از برگزاری جشن تکلیف ۱۷۰ دانش آموز دختر این بخش خبر داد و گفت: این دانش آموزان ضمن آشنایی با تکالیف دینی و احکام شرعی ۲ رکعت نماز به شکرانه رسیدن به سن تکلیف اقامه کردند.



ثبت زادآوری دو گونه پرنده آبزی در آب‌بندان‌های املش

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان املش از ثبت موفق زادآوری پرستوی دریایی تیره و کشیم کوچک در آب‌بندان‌های این شهرستان خبر داد وگفت: ثبت جوجه‌آوری این دو گونه ارزشمند، نشان دهنده پایداری نسبی شرایط زیستگاهی، مدیریت مناسب منابع آبی و افزایش امنیت زیستگاه‌هاست.



کاهش آسیب‌های اجتماعی با ترویج فرهنگ صلح و سازش

رئیس دادگستری شهرستان لنگرود در نشست ستاد کاهش آسیب‌های اجتماعی و توسعه فرهنگ صلح و سازش با اشاره به برنامه تحول تعالی دستگاه قضا درسال ۱۴۰۵ گفت: این برنامه در راستای ارتقای آگاهی عمومی و جلب مشارکت فعال مردم و نهاد‌های مردمی در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.



دستگیری سارقان غیربومی ارز‌های خارجی در ماسال

فرمانده انتظامی ماسال با بیان اینکه مأموران پلیس آگاهی این شهرستان سارقان غیربومی ارز‌های خارجی به مبلغ حدود ۱۵ میلیارد ریال را دستگیر کردند گفت: با انجام تحقیقات تخصصی و اقدامات پلیسی، مخفیگاه متهمان در استان البرز شناسایی شد و مأموران در عملیاتی غافلگیرانه، دو متهم ۳۳ و ۳۴ ساله را دستگیر کردند و پیگیری‌ها برای دستگیری دو همدست دیگر آنان ادامه دارد

آسمانی شدن پدر شهید در لاهیجان

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران لاهیجان گفت: حاج قربانعلی سجاسی شادهسری پدر شهید والامقام حمید سجاسی شادهسری در سن ۸۸ سالگی دارفانی را وداع گفت و در آرامستان مسجد ولی عصر (عج) محله شادهسر لاهیجان به خاک سپرده شد.

شهید حمید سجاسی شادهسری، از شهدای دانش‌آموز انقلاب اسلامی بود که سال ۱۳۵۷ در مبارزه با رژیم پهلوی در لاهیجان، به شهادت رسید.