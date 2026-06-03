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بازتاب نمایش قدرت ایران در برابر نقض آتش بس آمریکا در رسانه‌های دنیا

واکنش تحلیلگران جهان به پاسخ قاطع ایران، ترامپ تحت فشار است و اگر ایران قاطعانه بایستد رئیس جمهور آمریکا مجبور به عقب نشینی می‌شود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۳- ۲۱:۳۳
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برچسب ها: قدرت موشکی ایران ، موشک های ایران ، نقض آتش بس
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