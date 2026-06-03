در شب عید سعید غدیر، ۲۶ کانون فرهنگی هنری در مساجد سراسر کشور تاسیس و به میمنت این ایام مبارک کار خود را آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ همزمان با شب عید سعید غدیر خم؛ ۲۶ کانون فرهنگی هنری در مساجد چند استان تاسیس و آغاز به کار کرد.

براساس این گزارش، این کانون‌ها در استان‌های آذربایجان غربی، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، فارس، جنوب فارس، قم، کرمان، مازندران، مرکزی و همدان تاسیس شدند و همزمان با شب عید سعید غدیر، با استعانت از مولی الموحدین حضرت علی (علیه السلام) کار خود را آغاز کردند.