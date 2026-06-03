غدیر خم ، تنها یک رویداد تاریخی نیست ،تجلی پیام ماندگار ولایت ، عدالت و رهبری در اسلام است، عید غدیر خم عید اکمال دین و اتمام نعمت الهی بر همه مسلمانان است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، غدیر خم روزی که پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله ، حضرت علی علیه السلام را بعنوان جانشین و امام پس از خود معرفی کردند.

غدیر خم ، تنها یک رویداد تاریخی نیست ،تجلی پیام ماندگار ولایت ، عدالت و رهبری در اسلام است، عید غدیر خم عید اکمال دین و اتمام نعمت الهی بر همه مسلمانان است.