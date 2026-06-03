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ایران نسبت به دوران پیش از جنگ در موضع قدرتمندتری قرار دارد، پاسخ موشکی این روزهای تهران نشان دهنده اراده و توان پاسخ گویی ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، امروز سیزدهم خردادست و نود و ششمین روز جنگ، روزی که در سحرگاهش امیرنشینهای سواحل جنوبی بادهایی که کاشته بودند در چند ثانیه با طوفانی که از سمت ایران وزید درو کردند.
روزی که در آستانه سی و هفتمین سالگرد رحلت امام راحل فرزندانش دستور او را عملی کردند.
وقتی که حضرتش فرمود من اگر جای شما بودم به محض ورود ناوهای آمریکا به خلیج فارس آنها را میزدم.
دیشب در شدیدترین پاسخ ایران از زمان توقف شلیکها، آمریکا جواب تعرض به کشتی ایرانی در خلیج فارس را در پایگاههای نظامی خودش در بحرین و کویت و فرودگاههای همپیمانانش گرفت.
تصاویری که آمریکاییها و اسرائیلیها نتوانستند جلوی انتشارشان را بگیرند حالا بهتر نشان میدهد چرا این روزها وقتی ایران در دفاع از بیروت تلاویو را تهدید میکند، جدی گرفته میشود.
جنگی را که آمریکا با هدف قرار دادن نفتکش و کشتی ایرانی شروع کرده نیروهای مسلح ایران با انهدام مبداء حمله و سایر منافع آمریکا و همپیمانانش پاسخ میدهند.
پاسخی که ممکن است از این هم نامتقارنتر شود و هرچه در میدان نبرد نامتقارن بودن خوب است، ترسیم گامهای توافق در هر مذاکره آن چنان باید متقارن و گامها برگشت پذیر باشد که وقتی دشمن طبق عادت قبل زیر تعهداتش زد بتوانیم فورا مقابل به مثل کنیم و همان قدر ما هم تعهدات خودمان را انجام نداده و راهی هوا کنیم.
آمریکاییها بخواهند یا نخواهند این توان مقابله به مثل یک واقعیت است، واقعیتی که حالا نه فقط ایرانیها بلکه تقریبا همه درباره آن میگویند، از جمله در تلویزیون هلند وقتی کارشناسان آن این طور جمع بندی کردند که ایران نسبت به دوران پیش از جنگ در موضع قدرتمندتری قرار دارد، پاسخ موشکی این روزهای تهران نشان دهنده اراده و توان پاسخ گویی ایران است و مهمتر از همه تلاش برای محروم کردن کشوری نود میلیونی با تحصیلات بالا از توان هستهای، توهمی بی پایه و پروژهای باطل است.
طوفان چند ثانیهای دیشب در سواحل جنوبی یک نکته را به ساکنان این سواحل یادآوری کرد که تا زمانی که حتی یک سرباز آمریکایی یا یک پادگان دشمن در خاک آنها مستقر باشد پیامدهای هر شرارت آمریکا دامن آنها را هم خواهد گرفت.
سرلشکر محسن رضایی امروز در فضای مجازی نوشت پاسخ هر شلیک و تجاوزی رگباری از موشک و پهبادست.
تاریخ به عقب باز نمیگردد و متجاوز به سرعت تنبیه خواهد شد، این یعنی تا زمانی که آمریکا نتواند ذره ذره میز مذاکرهای را که بمباران کرده بازسازی و اعتمادسازی کند و تا زمانی که به تجاوز ادامه دهد، ایران در میدان نبرد آن قدر باقدرت پاسخ خواهد داد تا دشمن پشیمان و گزینه جنگ به کلی از روی میز برداشته شود.
نه فقط میز ایران که به مدد الهی میز کل جبهه مقاومت مخصوصا لبنان، لبنانی که این روزها یادش بیشتر از همیشه در قلب و زبان ملت ایران جاری است.
ملتی که نود و پنج شب است در میداناند و لبنانی که نامش روی دست نوشتهها پرتکرار یاد میشود.
لبنان جان ایران است.