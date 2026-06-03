همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم، مردم با برگزاری جشن‌ها، دیدار با سادات و حضور در اماکن مذهبی، ارادت خود را به ساحت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و پایبندی به فرهنگ ولایت و امامت به نمایش میگذارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، عید سعید غدیر خم، بزرگ‌ترین عید شیعیان و روز اعلام ولایت و جانشینی امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) از سوی پیامبر اکرم (ص)، بار دیگر شور و نشاط معنوی را در جامعه اسلامی جاری کرده است.

در این روز فرخنده، بسیاری از مردم با حضور در منازل سادات و تبریک این عید بزرگ به فرزندان رسول خدا (ص)، سنت دیرینه تکریم سادات را زنده نگه می‌دارند.

مردم در جشن‌ها و آیین‌های مختلف غدیری با نوای مدح و منقبت حضرت علی (ع)، بار دیگر وفاداری خود را به مکتب ولایت ابراز کرده و بر ضرورت حرکت در مسیر اهل‌بیت (ع) تأکید می‌کنند.