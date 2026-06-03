نفوذ به حسابهای اینستاگرام با استفاده از هوش مصنوعی متا
یک نقص امنیتی در چتبات پشتیبانی اینستاگرام متا، زمینه دسترسی مهاجمان به چند حساب مهم از جمله صفحه آرشیوی کاخ سفید را فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
و به نقل از رویترز، یک نقص امنیتی در چتبات پشتیبانی اینستاگرام متا باعث شد مهاجمان بتوانند به حسابهایی با سطح دسترسی بالا، از جمله صفحه آرشیوی کاخ سفید دوران باراک اوباما، حساب برند سفورا و حساب یک مقام ارشد نیروی فضایی آمریکا دسترسی پیدا کنند.
بر اساس این گزارش، چتبات پشتیبانی اینستاگرام بدون انجام احراز هویت مستقل، به درخواستهایی پاسخ داده که در نهایت به تغییر اطلاعات دسترسی و تصاحب حسابها منجر شده است. همین موضوع باعث شده کارشناسان امنیت سایبری این رخداد را نه صرفاً یک باگ نرمافزاری، بلکه نشانهای از ضعف در معماری امنیتی سامانههای مبتنی بر هوش مصنوعی بدانند.
به گفته کارشناسان، آنچه این حمله را از نفوذهای معمولی متمایز میکند، این است که مهاجمان بهجای شکستن رمز عبور یا نفوذ مستقیم به زیرساختها، از خودِ سامانه پشتیبانی بهعنوان مسیر ورود استفاده کردهاند. از نگاه منتقدان، واگذاری برخی وظایف امنیتی به ابزارهای هوش مصنوعی، بدون کنترل و راستیآزمایی انسانی، میتواند به حفرهای جدی در حفاظت از حسابها تبدیل شود.
این رخداد در حالی رخ داده که متا طی ماههای اخیر مسیر پرشتابی را به سمت اتوماسیون و استفاده گستردهتر از هوش مصنوعی دنبال کرده است؛ موضوعی که حالا با این حادثه، با تردیدهای تازهای درباره میزان آمادگی این فناوری برای مدیریت وظایف حساس همراه شده است.
متا هنوز جزئیات کامل این حمله و میزان دسترسی مهاجمان را منتشر نکرده است، اما کارشناسان میگویند پرسش اصلی اینجاست که چه سطحی از اختیار باید به سامانههای خودکار داده شود و مرز مسئولیت انسانی در چنین ساختاری دقیقاً کجاست.