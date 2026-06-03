پخش زنده
امروز: -
وزارت نیرو اعلام کرد: بزرگترین نیروگاه خورشیدی پشتبامی تهران در نمایشگاه بینالمللی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو(پاون)، عملیات احداث و بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی ۲ مگاواتی نمایشگاه بینالمللی تهران با اتصال کامل به شبکه برق سراسری به پایان رسید. این طرح که به منظور اجرای تکلیف قانونی دستگاههای دولتی برای تأمین ۲۰ درصد برق مصرفی از انرژیهای تجدیدپذیر تعریف شده، در دو مرحله عملیاتی اجرا شده است.
مرحله نخست این نیروگاه با ظرفیت ۱.۱ مگاوات در آبان ۱۴۰۴ و در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر با حضور وزیران نیرو و صنعتف معدن و تچارت به بهرهبرداری رسید. در ادامه، مرحله دوم این مجموعه با ظرفیتی معادل ۸۲۵ کیلووات تکمیل شد و برق تولیدی آن به شبکه سراسری پیوست.
با بهرهبرداری از این ظرفیت جدید، نیروگاه خورشیدی نمایشگاه بینالمللی تهران اکنون با ظرفیت نهایی ۲ مگاوات، عنوان بزرگترین نیروگاه خورشیدی پشتبامی استان تهران را کسب کرده است.