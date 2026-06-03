فرمانده انتظامی شهرستان رودبارجنوب از دستگیری فردی خبر داد که به اتهام حمل و جابجایی مسلحانه مواد مخدر و همچنین قتل، تحت تعقیب دستگاه قضایی بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامی شهرستان رودبارجنوب از دستگیری فردی خبر داد که به اتهام حمل و جابجایی مسلحانه مواد مخدر و همچنین قتل، تحت تعقیب دستگاه قضایی بوده است.

سرهنگ "نجار زاده" در تشریح این خبر گفت: در پی دریافت گزارش‌ها و همچنین حکم قضایی مبنی بر فعالیت فردی مسلح در زمینه حمل و جابجایی مواد مخدر در حوزه شهرستان رودبارجنوب، طرح مهار و عملیات دستگیری وی در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و با شناسایی محل اختفاء متهم، طی یک عملیات غافلگیرانه و با رعایت کلیه جوانب امنیتی، فرد مورد نظر دستگیر شد.

این مقام انتظامی تاکید کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی و تکمیل تحقیقات به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی رودبارجنوب در پایان خاطرنشان کرد: پلیس با قاطعیت با بر هم زنندگان نظم و امنیت عمومی و مخلان امنیت جامعه برخورد قانونی خواهد کرد و از شهروندان درخواست میشود در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه، بلافاصله مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.