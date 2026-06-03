در آستانه عید غدیر خم ۱۱۰ هنرمند خطاط، در ویژه‌برنامه «مشق حماسه از کلام امیر» ۱۱۰ فرمایش امیرالمومنین علی (ع) را با موضوع ایثار، مقاومت، شهادت و جهاد خوشنویسی کردند

گردهمایی ۱۱۰ خوشنویش به عشق مولا علی (ع) گردهمایی ۱۱۰ خوشنویش به عشق مولا علی (ع) گردهمایی ۱۱۰ خوشنویش به عشق مولا علی (ع) گردهمایی ۱۱۰ خوشنویش به عشق مولا علی (ع) گردهمایی ۱۱۰ خوشنویش به عشق مولا علی (ع) گردهمایی ۱۱۰ خوشنویش به عشق مولا علی (ع) گردهمایی ۱۱۰ خوشنویش به عشق مولا علی (ع) گردهمایی ۱۱۰ خوشنویش به عشق مولا علی (ع) گردهمایی ۱۱۰ خوشنویش به عشق مولا علی (ع) گردهمایی ۱۱۰ خوشنویش به عشق مولا علی (ع) گردهمایی ۱۱۰ خوشنویش به عشق مولا علی (ع) گردهمایی ۱۱۰ خوشنویش به عشق مولا علی (ع) گردهمایی ۱۱۰ خوشنویش به عشق مولا علی (ع) گردهمایی ۱۱۰ خوشنویش به عشق مولا علی (ع) گردهمایی ۱۱۰ خوشنویش به عشق مولا علی (ع) گردهمایی ۱۱۰ خوشنویش به عشق مولا علی (ع)

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در طلیعه عید فرخنده و نورانی غدیر خم و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر «بعثت هنرمندان در امتداد بعثت مردم»، فرهنگسرای قرآن ویژه‌برنامه «مشق حماسه؛ از کلام امیر» را عصر امروز ۱۳ خرداد، برگزار کرد.

این رویداد با هدف کتابت ۱۱۰ فرمایش گوهربار حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام با محوریت ایثار، مقاومت، جهاد و شهادت عصر امروز ۱۳ خردادماه از ساعت ۱۵ تا ۱۹ در فرهنگسرای قرآن برگزار شد.

شیوه‌های نگارش در این رویداد، نستعلیق، شکسته، ثلث و نسخ بود.