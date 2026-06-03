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مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: امروز (۱۳ خرداد ۱۴۰۵) وزش باد شدید با بیشینه سرعت ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت شهرستان زابل را درنوردید و گردوخاک ناشی از آن موجب کاهش دید افقی تا یکهزار و ۵۰۰ متر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، محسن حیدری بیان کرد: در شهرستان زهک نیز سرعت باد به ۷۸ کیلومتر بر ساعت رسید که پیامد آن کاهش دید افقی تا حدود دو هزار متر بود.
وی ادامه داد: با شدت گرفتن بادهای ۱۲۰ روزه، از شدت گرما در سطح استان کاسته شد؛ بهطوریکه دمای هوای زاهدان در گرمترین ساعت روز به ۳۶ درجه سلسیوس رسید که نسبت به روز گذشته ۶ درجه کاهش را نشان میدهد. همچنین دلگان با ثبت دمای ۴۸ درجه سلسیوس گرمترین نقطه استان بود.
وی اظهار کرد: تا اوایل هفته آینده در شمال استان وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوخاک پیشبینی میشود و احتمال افزایش غبار در زاهدان و مناطق مرکزی استان وجود دارد. طی این مدت در سایر مناطق استان نیز وزش باد متوسط و گاهی گردوخاک مورد انتظار است.
وی افزود: طی سه روز آینده در ارتفاعات جنوبی استان شرایط برای رشد ابرهای همرفتی، رگبارهای پراکنده، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید لحظهای مهیا خواهد بود.