به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،اردو‌های آماده سازی تیم ملی جوجیتسو با هدف حضور در بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا و دیگر رویداد‌های مهم بین المللی این رشته ورزشی از اواخر سال گذشته آغاز شده است.

ورزشکاران حاضر در اردو‌های آماده سازی این تیم که در پایان اردوی سوم به جهت حضور در بازی‌های آسیایی ساحلی عازم ساینا (چین) شده بودند، هم اکنون دور پنجم از اردو‌های خود را طی روز‌های ۹ تا ۱۵ خرداد و در دو بخش فنی و بدنسازی در آکادمی ملی المپیک پیگیری می‌کنند.

اسامی ملی پوشان تیم نوازا در اوزان مختلف عبارت است از:

۵۶- کیلوگرم: بردیا پاشایی و امیرحسین.

۶۲- کیلوگرم: علی صانعی

۶۹- کیلوگرم: مهریار فرج زاده و محمدصدرا بهرامی

۷۷- کیلوگرم: پژواک زرین ماه و امیر حسین نوروزی

۸۵- کیلوگرم: علی حسن پور

۹۴- کیلوگرم: پوریا طاهرخانی، آرین ذوالعلی و حشمت اله جلیلیان

۹۴+ کیلوگرم: محمد سلطان پور

کادرفنی: مهران ستار (سرمربی)، حامد جاریانی (مربی) و پیمان وظیفه شناس (مربی بدنساز)

اردونشینان تیم ملی جوجیتسو در استایل فایت نیز عبارتند از:

۵۶- کیلوگرم: محسن حامدی و ابوالفضل حسینعلی

۶۲- کیلوگرم: ایمان نادعلی و ابوالفضل نوروزی

۶۹- کیلوگرم: محمود نادعلی و محمد مهدی پیر محمدی

۷۷- کیلوگرم: عباس افشار و امیرعباس رئیسی

۸۵- کیلوگرم: ایلیا محسن پور، امیر رضا خنده ریش و بهراد رشیدی

۹۴- کیلوگرم: سینا ساکی و امیرحسین اکبریان

۹۴+ کیلوگرم: علی سبزی، علی یوسف پور و محمد مهدی رستمیان

کادرفنی: محسن حمیدی (سرمربی)، محمد سعیدی (مربی) و پیمان وظیفه شناس (مربی بدنساز)

گفتنی است تیم ملی جوجیتسو در هر دو بخش نوازا و فایت طی روز‌های ۲۰ تا ۲۵ تیرماه سال جاری مسابقات قهرمانی آسیا را در کشور قزاقستان پیش رو دارند.

همچنین، تیم نوازا به عنوان تنها استایل این رشته ورزشی در بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ حضور خواهد داشت.