همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم، نمایشگاه آثار پوستر (تایپوگرافی) «علی ولی‌الله» در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، نمایشگاه با نمایش ۶۱ تابلو مزین به ذکر شریف «علی ولی‌الله» در نگارخانه‌های برج آزادی، کافه‌گالری، راهروی اقوام و تالار آیینه برپا خواهد شد.

همزمان با برگزاری این نمایشگاه، کارگاه های هنری با عنوان «علی ولی‌الله» نیز با حضور هنرمندان و فعالان عرصه هنر‌های تجسمی برگزار خواهد شد و هنرمندان به خلق آثار با محوریت نام و فضائل مولای متقیان حضرت علی (ع) خواهند پرداخت.

این رویداد فرهنگی و هنری به همت بنیاد رودکی و با مشارکت مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی، مرکز هنر‌های تجسمی حوزه هنری و کانون هنری شیعی برگزار می‌شود.

نمایشگاه پوستر تایپوگرافی «علی ولی‌الله» به مدت یک هفته در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی دایر خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند از این رویداد فرهنگی و هنری از ساعت ۱۰ تا ۱۸ بازدید کنند.