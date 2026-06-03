بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زمان شارژ کالابرگ برای ماه خرداد مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام این وزارتخانه، مهلت شارژ برای هر گروه از دریافت کنندگان شرح زیر است:

هموطنانی که رقم پایانی کد ملی ۰، ۱ و ۲: شروع شارژ از ۱۵ خرداد.

هموطنانی که رقم پایانی کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶: شروع شارژ از ۲۰ خرداد.

هموطنانی که رقم پایانی کد ملی ۷، ۸ و ۹: شروع شارژ از ۲۵ خرداد.

سرپرستان خانوار می‌توانند با توجه به رقم پایانی کد ملی خود، در تاریخ‌های اتخاذ شده اقدام به استفاده از کالابرگ یک میلیون تومانی خود استفاده کنند کنند.