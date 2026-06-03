فرماندار یزد، بر ضرورت تعامل فرا‌شهرستانی برای مدیریت بهینه پسماند‌ها تأکید کرد و از تدوین برنامه جامع برای جانمایی محل دفن نخاله‌های ساختمانی و لاشه‌های دامی با هدف کاهش حداکثری مخاطرات زیست‌محیطی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نشست کارگروه پسماند شهرستان یزد با محوریت ساماندهی سایت‌های دفن زباله، مدیریت نخاله‌های ساختمانی و چالش‌های زیست‌محیطی برگزار شد.

فرماندار یزد در این نشست با اشاره به لزوم اتخاذ تدابیر علمی و بلندمدت در حوزه مدیریت پسماند اظهار کرد: با توجه به گستردگی حوزه شهری و اهمیت حفظ سلامت محیط زیست، در این جلسه مقرر شد با برگزاری نشست‌های مشترک در استان یزد، مکان‌یابی دفن زباله‌های شهرستان‌های یزد، زارچ و اشکذر به صورت تجمیعی و در یک سایت مشترک پیگیری شود تا با رعایت استاندارد‌های لازم، کمترین آسیب زیست‌محیطی را شاهد باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به گزارش اداره جهاد کشاورزی در خصوص ضرورت تعیین پهنه‌ای برای دفن بهداشتی لاشه‌های دامی اشاره کرد و گفت: با توجه به ضرورت‌های بهداشتی و گزارش‌های واصله، جانمایی پهنه‌ای در مجاورت مجموعه «محمودی» به منظور دفن اصولی لاشه‌های دامی در دستور کار قرار گرفت تا از رهاسازی غیربهداشتی آنها جلوگیری شود.

فرماندار یزد همچنین با تأکید بر مدیریت نخاله‌های ساختمانی در سطح شهر تصریح کرد: ساماندهی نخاله‌ها یکی از اولویت‌های این کارگروه است. بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، فرآیند جمع‌آوری و دفن پسماند‌ها به گونه‌ای مدیریت خواهد شد که با کمترین میزان آلودگی و تخریب زیست‌محیطی همراه باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما در تمامی تصمیم‌گیری‌های کارگروه پسماند، دستیابی به الگویی پایدار برای توسعه شهری با محوریت حفاظت از سلامت عمومی و محیط زیست شهرستان است.