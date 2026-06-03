پخش زنده
امروز: -
مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: صرفهجویی ۲۰ میلیون مترمکعبی آب در بخش کشاورزی استان طی سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با اجرای طرحهای مختلف محقق شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد توحیدی اظهار کرد: با اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار استانی و ملی، طرحهای زیربنایی آب و خاک در ۳۰ شهرستان خوزستان اجرا شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه توسعه زیرساختهای کشاورزی استان افزود: در سال زراعی ۱۴۰۵- ۱۴۰۴، با اجرای پروژههای مختلف آب و خاک، حدود ۲۰ میلیون مترمکعب در مصرف آب بخش کشاورزی صرفهجویی شده است.
توحیدی بیان داشت: در این مدت، ۳۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی و ملی برای اجرای پروژههای زیربنایی بخش کشاورزی در ۳۰ شهرستان استان هزینه شده که بهسازی کانالهای آبیاری عمومی، انتقال آب با لوله، اجرای شبکههای انتقال آب، لایروبی کانالهای آبیاری و زهکشی، احیا و مرمت قنوات و همچنین تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی از مهمترین این طرحها بوده است.
مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه توسعه سامانههای نوین آبیاری یکی از اولویتهای اصلی بخش کشاورزی استان است، گفت: از محل منابع ملی، کمکهای فنی و اعتباری لازم برای اجرای سامانههای آبیاری بارانی، قطرهای، تیپ و کمفشار در اختیار کشاورزان قرار گرفته و برنامهریزی برای توسعه سامانههای هوشمندسازی آبیاری نیز در حال انجام است.
وی ادامه داد: تاکنون ۶۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان با استفاده از اعتبارات ملی به سامانههای آبیاری تحت فشار مجهز شدهاند که نقش مؤثری در افزایش بهرهوری آب و پایداری تولیدات کشاورزی داشته است.
توحیدی تصریح کرد: استفاده از سامانههای نوین آبیاری میتواند تا ۹۰ درصد در مصرف آب صرفهجویی ایجاد کند و از این رو وزارت جهاد کشاورزی با ارائه تسهیلات حمایتی، زمینه توسعه هرچه بیشتر این سامانهها را برای بهرهبرداران فراهم کرده است.
وی میگوید: بخش عمده هزینههای اجرای سامانههای نوین آبیاری از طریق حمایتهای دولتی تأمین میشود تا کشاورزان بتوانند با سهولت بیشتری از فناوریهای نوین در مدیریت مصرف آب بهرهمند شوند.
خوزستان با تولید سالانه ۱۷.۵ میلیون تُن محصولات کشاورزی، باغی، دامی، شیلات و عسل، معادل ۱۴ درصد کل تولیدات بخش کشاورزی کشور، در جایگاه نخست قرار دارد.