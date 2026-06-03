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آیین رونمایی از تمبر کنگره حکیم هیدجی در آستانه عید سعید غدیر خم با حضور مسئولان استانی، شهرستانی، فعالان فرهنگی و اقشار مختلف مردم در شهر هیدج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ رئیس کنگره ملی حکیم هیدجی، این رویداد را گامی مهم در معرفی و پاسداشت مفاخر فرهنگی و علمی شهر هیدج دانست.
سید یوسف موسوی منش به اقدامات انجامشده در راستای معرفی شخصیت علمی و فرهنگی حکیم هیدجی اشاره کرد و گفت: خرید و توزیع کتاب حکیم هیدجی، انعقاد قرارداد برای چاپ کتاب «گنجینه هیدج» با اختصاص بخشی از آن به معرفی این شخصیت برجسته و همچنین راهاندازی سایت اختصاصی حکیم هیدجی از جمله برنامههای فرهنگی مهم در این حوزه است.
وی افزود: برای برگزاری کنگره حکیم هیدجی، مکاتباتی با شهرهای مختلف استان زنجان انجام شده تا یکی از میادین یا خیابانهای این شهرها به نام حکیم هیدجی نامگذاری شود که پیگیریهای لازم برای تحقق این موضوع در حال انجام است.