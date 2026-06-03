به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در پیامی سالروز رحلت بنیان‌گذار انقلاب اسلامی را گرامی داشت:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

چهاردهم خردادماه، یادآور عروج ملکوتی معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) است؛ شخصیتی که با تکیه بر ایمان راسخ و پیوند عمیق با ذات لایزال الهی، مکتبی را بنیان نهاد که در آن «ایثار» نه یک واژه، بلکه سبک زندگی و جوهره‌ی حرکت جامعه شد. امام راحل با دمیدن روح عزت و استقلال در کالبد ملت، مسیر تعالی را بر پایه فداکاری و جان‌نثاری ترسیم کردند و بنیاد این انقلاب را بر شانه‌های استوار انسان‌هایی نهادند که برای حفظ آرمان‌های الهی و صیانت از حریم ولایت، عزیزترین سرمایه‌های وجودی خویش را در طبق اخلاص نهادند و تداوم راه نورانی امام (ره) تحت زعامت شجاعانه، مدبرانه و حکیمانه، آیت‌الله العظمی امام شهید خامنه‌ای مرهون مجاهدت‌های خالصانه ایثارگرانی بود که با درک عمیق از جایگاه ولایت، همواره در صف مقدم حفظ دستاورد‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

در سالروز رحلت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، بار دیگر با آرمان‌های بلند ایشان، امام شهید خامنه‌ای و شهدای گلگون‌کفن، تجدید میثاق و با رهبر معظم انقلاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای بیعت می‌کنیم و امیدواریم ظل توجهات حضرت ولی‌عصر (عج)، روحیه ایثارگری که ضامن بقا و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی است، بیش از پیش در جان و جهان فرزندان این مرز و بوم جاری و ساری باشد.

عباسعلی رضایی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ