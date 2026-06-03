به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسماء نیک‌ور داور بین‌المللی روئینگ کشورمان که سابقه درخشانی در قضاوت رقابت‌های معتبر بین‌المللی از جمله مسابقات قهرمانی جهان و بازی‌های آسیایی دارد، این بار برای قضاوت در مسابقات قهرمانی روئینگ ساحلی آسیا به کشور تایلند دعوت و توسط فدراسیون روئینگ به این مسابقات اعزام شد.

داور بین‌المللی روئینگ ایران تنها داور زن حاضر در این رویداد بین‌المللی محسوب می‌شود و در جمع ۶ داور منتخب مسابقات، این مسابقات را قضاوت خواهند کرد.

رقابت‌های روئینگ ساحلی قهرمانی آسیا قرار است از ۱۴ تا ۱۷ خردادماه (۴ تا ۷ ژوئن) با حضور ۱۵ تیم آسیایی در رده‌های سنی زیر ۱۶ سال، زیر ۱۹ سال و بزرگسالان برگزار شود. این مسابقات در دو بخش آقایان و بانوان در قالب ماده‌های یک‌نفره، دونفره و میکس پیگیری خواهد شد